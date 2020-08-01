Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Беларусь получила от Украины запрос на арест боевиков Вагнера

Комментариев: 0
Офис генпрокурора запросил временный арест для 28 задержанных, среди которых девять украинцев.
Офис генпрокурора Украины готовит запросы на выдачу задержанных в Минске боевиков
Офис генпрокурора Украины готовит запросы на выдачу задержанных в Минске боевиков
inforesist.org
 
Генеральная прокуратура Беларуси подтвердила получение запроса от офиса генерального прокурора Украины о временном аресте задержанных боевиков частой военной компании Вагнер. Об этом в понедельник, 3 августа 2020 г., сообщил офиса генпрокурора в комментарии изданию Украинская правда.
 
Офис генпрокурора запросил временный арест для 28 задержанных, среди которых девять украинцев. Они подозреваются в участии в террористической организации. 
 
Речь идет об участии в вооруженном конфликте на Донбассе на стороне сепаратистов.
 
Напомним, власти Беларуси сообщили о задержании в ночь на 29 июля 33 граждан РФ, которых в Минске называют сотрудниками иностранной частной военной компании. По данным следствия, их подозревают в подготовке массовых беспорядков.
 
Позднее офис генерального прокурора Украины обратился в генеральную прокуратуру Беларуси с запросами о временном аресте задержанных 29 июля боевиков.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Украина, Генпрокуратура, Беларусь, прокуратура
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь