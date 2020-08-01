Беларусь получила от Украины запрос на арест боевиков Вагнера
Офис генпрокурора запросил временный арест для 28 задержанных, среди которых девять украинцев.
Генеральная прокуратура Беларуси подтвердила получение запроса от офиса генерального прокурора Украины о временном аресте задержанных боевиков частой военной компании Вагнер. Об этом в понедельник, 3 августа 2020 г., сообщил офиса генпрокурора в комментарии изданию Украинская правда.
Офис генпрокурора запросил временный арест для 28 задержанных, среди которых девять украинцев. Они подозреваются в участии в террористической организации.
Речь идет об участии в вооруженном конфликте на Донбассе на стороне сепаратистов.
Напомним, власти Беларуси сообщили о задержании в ночь на 29 июля 33 граждан РФ, которых в Минске называют сотрудниками иностранной частной военной компании. По данным следствия, их подозревают в подготовке массовых беспорядков.
Позднее офис генерального прокурора Украины обратился в генеральную прокуратуру Беларуси с запросами о временном аресте задержанных 29 июля боевиков.
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