Российские военные начали учения в Балтийском море

В рамках учений Океанский щит-2020 военные РФ будут пускать ударные и зенитные ракеты, а также проводить артиллерийские стрельбы.

Россия начала масштабные учения в Балтийском море function.mil.ru

В Балтийском море стартуют масштабные военно-морские учения российских войск Океанский щит-2020. Об этом сообщает Минобороны РФ в понедельник, 3 августа.

"В учениях задействовано более 30 кораблей различных классов, морская авиация, подразделения береговых войск, ПВО и морской пехоты", - сказано в сообщении.

В ведомстве говорят, что "в ходе учений будут выполнены практические пуски ударных и зенитных ракет, артиллерийские стрельбы".

"Традиционно после Главного военно-морского парада (ГВМП) в акватории Балтийского моря проводятся учения Океанский щит-2020 с силами ВМФ, принимавшими участие участвующими в ГВМП в Санкт-Петербурге и Кронштадте и группировкой Балтийского флота для проверки их фактической подготовленности к решению задач по предназначению", - добавили в Минобороны.

На первом этапе учений, которые идут под руководством главкома ВМФ Николая Евменова, боевые корабли выдвинулись из пунктов базирования, "отработав задачи противоминного обеспечения" с привлечением минно-тральных кораблей, после чего прибыли в назначенные районы Балтийского моря, сказано в сообщении.

Сейчас военные отрабатывают отражение ударов противника с воздуха, поражение его корабельных сил, поиск и уничтожение подводных лодок, высадку тактических десантов.

"Завершатся учения переходом сил к местам постоянного базирования на Балтике, а также на Северный, Черноморский флоты и Каспийскую флотилию", - резюмировало военное ведомство.

Напомним, что ранее Россия начала масштабные учения на Черном море. Планируются тренировки по ведению морского боя, противовоздушной и противодиверсионной обороне, уничтожению морских и береговых целей.

Также сообщалось, что Россия вывела на учения в Черное море почти 40 кораблей. Экипажи кораблей уже отработали экстренное приготовление к бою и походу, отметили в Черноморском флоте РФ.

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