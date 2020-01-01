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Чубаров: ФСБ задержало татарскую семью на админгранице

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Допрос Карашаева длится с 11 часов утра, его жену и двух малолетних детей также удерживают на административной границе с Крымом.
Чубаров не сообщил о причинах задержания крымского татарина сотрудниками ФСБ
Чубаров не сообщил о причинах задержания крымского татарина сотрудниками ФСБ
Рефат Чубаров / Facebook
 
Крымский татарин Ислям Карашаев в понедельник, 3 августа 2020 г., задержан сотрудниками ФСБ России при попытке выехать из Крыма в Херсонскую область через пункт пропуска Каланчак. Об этом сообщил глава меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
 
 
По его словам, допрос Карашаева длится с 11 часов утра, его жену и двух малолетних детей также удерживают на административной границе с Крымом.
 
Чубаров уточнил, что семья Карашаевых живет в Киеве, а в Крым они приезжали навестить родителей.
 
Как сообщалось, ранее 82-летнюю крымскотатарскую активистку Айше Сеитмуратову, которая имеет гражданство США, российские силовики задержали на контрольном пункте Чаплинка.

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Теги: Крымские татары, Крым, ФСБ, Рефат Чубаров, новости Крыма
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Источник: korrespondent.net

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