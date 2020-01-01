Чубаров: ФСБ задержало татарскую семью на админгранице

Допрос Карашаева длится с 11 часов утра, его жену и двух малолетних детей также удерживают на административной границе с Крымом.

Чубаров не сообщил о причинах задержания крымского татарина сотрудниками ФСБ Рефат Чубаров / Facebook

Крымский татарин Ислям Карашаев в понедельник, 3 августа 2020 г., задержан сотрудниками ФСБ России при попытке выехать из Крыма в Херсонскую область через пункт пропуска Каланчак. Об этом сообщил глава меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

По его словам, допрос Карашаева длится с 11 часов утра, его жену и двух малолетних детей также удерживают на административной границе с Крымом.

Чубаров уточнил, что семья Карашаевых живет в Киеве, а в Крым они приезжали навестить родителей.

Как сообщалось, ранее 82-летнюю крымскотатарскую активистку Айше Сеитмуратову, которая имеет гражданство США, российские силовики задержали на контрольном пункте Чаплинка.

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