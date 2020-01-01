Во Франции июль стал самым засушливым месяцем за последние 60 лет

Засуха во Франции продолжила усиливаться и в августе. В стране 68 департаментов ввели ограничения в использовании воды.

Июль во Франции был наиболее засушливым за последние 60 лет

Июль во Франции был самым засушливым с 1959 года - за месяц выпало 15 миллиметров осадков. Об этом сообщает канал BFMTV в понедельник, 3 августа.

В августе засуха во Франции продолжает усиливаться. Хотя месяц только начался, сайт Propluvia Министерства экологического перехода сообщает, что на сегодня 68 департаментов ввели ограничения в использовании воды, среди них пять были приведены в состояние тревоги.

Отмечается, что ситуация вряд ли улучшится в августе, на который прогнозируют более сухую, чем обычно, погоду, в то время как в ближайшие дни ожидается еще один эпизод значительной жары.

В июле 1959 года на национальном уровне было зафиксировано 16 миллиметров осадков. Предыдущий рекорд, который приблизился к этому показателю был установлен в июле 1964 года - 25 миллиметров.

"Это самый сухой месяц июля с 1959 года. И это третий самый сухой месяц с тех пор, как мы измеряем метеорологические данные, начиная с 1879 года. Мы находимся на историческом этапе, проблема в том, что в 2019 году уже была историческая засуха, в 2018 тоже, в 2017 тоже", - говорит гидролог и консультант по климату Эмма Хазиза.

Ранее в ООН заявили, что в ближайшие пять лет температура на планете поднимется на 1,5°. Отметка в 1,5° ранее была установлена как потолочное значение для предотвращения катастрофических изменений климата.

Также сообщалось, что Земля "вернется" на три миллиона лет в прошлое. Климат планеты вернется к тем показателям, которые наблюдались в период плиоцена от 5,3 до 2,8 миллиона лет назад.

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