Взрыв в Афганистане: силовики задержали 1025 заключенных после побега

По данным силовиков, в нападении участвовали по меньшей мере восемь террористов, все они убиты.

Перестрелки между представителями правительственных сил безопасности Афганистана и боевиками, напавшими на тюрьму в Джеалабаде, завершились. Об этом в понедельник, 3 августа, сообщил Атаулла Хогъяни, представитель губернатора провинции Нангархар.

По его словам, полиция и сотрудники госбезопасности Афганистана продолжают зачистку зданий поблизости. Они задержали 1025 заключенных, пытавшихся скрыться после нападения.

Количество сбежавших заключенных пока не установлено. По данным силовиков, в нападении участвовали по меньшей мере восемь террористов. Все они убиты, в том числе пятеро внутри тюрьмы.

Так же в ходе перестрелки внутри тюрьмы убито трое заключенных. Общее число убитых при нападении увеличилось до 29 человек, сообщил Хогъяни.

"Среди убитых гражданские, сотрудники служб безопасности и заключенные, также более 50 человек ранены", - сказал он.

В тюрьме Джелалабада, подвергшейся нападению, содержатся боевики экстремистских группировок "Талибан" и "Исламское государство".

Ранее СМИ сообщили, что в афганском городе Джелалабад возле тюрьмы прогремел мощный взрыв , в результате чего погибли три человека.

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