В Айя-Софии в Стамбуле подняли флаг "Талибана"

В соборе Святой Софии в Турции развернули флаг движения "Талибан". Об этом, в понедельник, 3 августа, сообщил британский эксперт по борьбе с исламским экстремизмом Нур Дахри в Twitter.

По словам эксперта, развертывание флага афганской террористической организации на территории Святой Софии имело мотивационное значение, обращенное к мировым исламистским экстремистам и террористам.

"Активисты ИГИЛ скоро также поднимут свой флаг," - написал в Twitter британский эксперт по борьбе с исламским экстремизмом Нур Дахри.

#AfghanTaliban flag was raised in #HagiaSophia, #Turkey by pro #Taliban activists.

The conversion of Hagia Sophia was a motivational message of #MuslimBrotherhood to the world’s Islamist #extremists and #terrorists.

Soon, pro #ISIS activists will raise their flag too. #CHIIS pic.twitter.com/B6ArvLmSfe