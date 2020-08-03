Мать Илона Маска рассказала о его непростом детстве

Из-за бедности, много лет назад, семья Маска была вынуждена питаться недорогими продуктами и отказываться от многих развлечений.

Мэй Маск, мать основателя компаний Space X и Tesla Илона Маска, заявила, что после развода в 1979 году ей было трудно прокормить троих детей, хотя трудиться приходилось на нескольких работах. Об этом, в понедельник, 3 августа, она рассказала в интервью порталу РБК.

Рассказывая о рационе, она вспомнила, что дети любили бутерброды с арахисовым маслом, тушеную фасоль и вареные бобы с рисом. При этом, как подчеркнула женщина, еда была хоть и недорогой, но здоровой. На столе, например, всегда были сезонные овощи и фрукты.

Экономила Мэй на парикмахерской. Она сама стригла своих детей и себя. Кроме того, Маск, его брат и сестра не ходили в кино или по ресторанам.

По ее словам, для нее тогда была особенно важна ее работа диетолога с частной практикой, так как именно она позволяла платить за жилье и кормить детей, которым уже тогда приходилось учиться самостоятельности.

"Нам с ними приходилось бороться за нормальную жизнь, и они боролись вместе со мной. Я работала из дома, это большая удача, что я могла заниматься практикой из дома", - рассказала Мэй.



По ее словам, в ее детях ей очень нравится то, что они все время готовы учиться, а также то, что все они "делают что-то, что хорошо и для других людей".



Сама же Мэй Маск продолжает работать и как модель, и как диетолог.



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