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Чили полностью отказалась от использования пластиковых пакетов

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Согласно информации Еврокомиссии, более 80 % губительного для мирового океана мусора приходится на пластик.
В Чили запретили пластиковые пакеты
В Чили запретили пластиковые пакеты
Unsplash

Власти южноамериканской Чили ввели окончательный запрет на использование пластиковых пакетов в сфере торговли. Об этом, в понедельник, 3 августа, сообщила министр окружающей среды страны Каролина Шмидт в Twitter

Она отметила, что отказ от пластика начался в стране еще 3 августа 2018 года. 

"Сегодня сделан последний шаг - запрещены пластиковые пакеты в небольших и средних магазинах" - написала Шмидт.

Ранее их использование было запрещено в супермаркетах, что, по подсчетам чиновников, позволило предотвратить продажу пяти миллионов пакетов за два года.

Отмечается, что магазины-нарушители будут платить штраф до 250 тысяч песо (около 330 долларов) за каждый проданный пакет.

Теперь полиэтилен можно использовать только для сохранения свежести продуктов или в гигиенических целях. У крупных компаний есть шесть месяцев на то, чтобы полностью отказаться от пакетов. Малому бизнесу на все про все дается два года.

Ранее в ООН заявили, что защитные маски, перчатки, флаконы с дезинфицирующим средством для рук и упаковки для продуктов питания стали причиной большего загрязнения окружающей среды.

Также сообщалось, что в океане прошла крупнейшая чистка от пластика

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Теги: Латинская Америка, экология, Чили, пластиковые пакеты
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Источник: korrespondent.net

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