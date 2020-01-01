Трамп считает, что пандемия в США отступает

Американский лидер призвал граждан носить маски, мыть руки и соблюдать социальную дистанцию, а также беречь пожилых людей.

Президент США Дональд Трамп утверждает, что коронавирус в стране отступает. Об этом он сказал на пресс-конференции в Белом доме. Трансляция мероприятия велась, в понедельник, 3 августа на странице Белого дома в Twitter.

"Мы начинаем видеть свидетельства значительного прогресса. Обнадеживающий признак того, что вирус отступает", - заявил Трамп журналистам.

По его словам, за последнюю неделю количество выявляемых случаев в стране снизилось примерно на 6%.

Говоря об эпицентрах распространения заболевания на юге и западе США, глава государства отметил наблюдаемые там улучшения. Так, в Аризоне недельные показатели заболеваемости сократились на 37 процентов, в Техасе - на 18,7 процента, во Флориде - на 21,2 процента. Кроме того, Трамп обратил внимание, что в 18 штатах темпы распространения COVID-19 по-прежнему остаются низкими.

В то же время, заявление хозяина Белого дома прозвучало всего через день после того, как координатор рабочей группы по коронавирусу Дебора Биркс предупредила о "чрезвычайно высоком уровне распространения» коронавирусной инфекции в стране, а также о том, что Соединенные Штаты вступают в «новый этап" пандемии.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 4,7 млн случаев заражения коронавирусом, свыше 155,3 тыс. человек умерли. Страна занимает первое место в мире по числу зараженных и умерших от COVID-19.



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