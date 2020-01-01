Китайских геймеров обяжут играть под реальными именами

Таким образом китайское правительство планирует ограничить разрешенное время на игры, а также снизить количество внутриигровых покупок.

Центральный комитет Коммунистической партии Китая сообщил, что в сентябре на государственном уровне должна заработать система проверки подлинности имен в видеоиграх. Об этом, в понедельник, 3 августа, пишет South China Morning Post.

Уже начиная с осени, во время регистрации игроки в КНР будут обязаны пользоваться настоящими именами и указывать данные с удостоверения личности. Таким образом, система сможет распознавать несовершеннолетних и ограничивать им доступ к видеоигре.

“Пользователям младше 18 лет полагается не больше 90 минут игры по будням и не больше трех часов по выходным”, - отмечает издание.

В то же время, китайские геймеры уже ищут способы обойти ограничения, отмечает издание. Среди самых популярных - поддельные документы и игровые залы со смартфонами, где им помогают пройти верификацию. Кроме того, как минимум один ребенок в разговоре со службой поддержки смог выдать себя за своего деда.

Ранее сообщалось, что в мире почти вдвое увеличилось количество пользователей компьютерных игр. Также сообщалось, что продажи видеоигр побили рекорд благодаря карантину.

Корреспондент писал о том, что в Японии представили кровать для геймеров.

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