Китайских геймеров обяжут играть под реальными именами
Центральный комитет Коммунистической партии Китая сообщил, что в сентябре на государственном уровне должна заработать система проверки подлинности имен в видеоиграх. Об этом, в понедельник, 3 августа, пишет South China Morning Post.
Уже начиная с осени, во время регистрации игроки в КНР будут обязаны пользоваться настоящими именами и указывать данные с удостоверения личности. Таким образом, система сможет распознавать несовершеннолетних и ограничивать им доступ к видеоигре.
“Пользователям младше 18 лет полагается не больше 90 минут игры по будням и не больше трех часов по выходным”, - отмечает издание.
В то же время, китайские геймеры уже ищут способы обойти ограничения, отмечает издание. Среди самых популярных - поддельные документы и игровые залы со смартфонами, где им помогают пройти верификацию. Кроме того, как минимум один ребенок в разговоре со службой поддержки смог выдать себя за своего деда.
Ранее сообщалось, что в мире почти вдвое увеличилось количество пользователей компьютерных игр. Также сообщалось, что продажи видеоигр побили рекорд благодаря карантину.
Корреспондент писал о том, что в Японии представили кровать для геймеров.
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