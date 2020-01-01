КНДР обвинили в продолжении разработок ядерного оружия

Ряд стран считают, что последние шесть ядерных испытаний в Северной Корее, вероятнее всего, помогли КНДР разработать миниатюрные ядерные устройства.

Корейская Народно-Демократическая Республика, вероятно, продолжает работу над разработкой ядерного оружия, заявили сразу несколько стран в промежуточном конфиденциальном докладе независимых экспертов для комитета по контролю за соблюдением санкций в отношении КНДР при Совете безопасности ООН. Об этом, в понедельник, 3 августа, сообщает Голос Америки.

Пхеньян обвиняют в разработке "миниатюрных ядерных устройств", подходящих для боеголовок ракет. При этом Северная Корея якобы "не намерена сворачивать программу, совершенствуя технологию".

По оценкам ряда стран, "последние шесть ядерных испытаний", проведенных КНДР, по-видимому, позволили разработать ядерные устройства для боеголовок.

"КНДР продолжает свою ядерную программу, в том числе производство высокообогащенного урана и строительство экспериментального легководного реактора", - говорится в докладе.

При этом не уточняется, какие именно страны встревожены разработками северокорейских специалистов.

Ранее на этой неделе лидер Северной Кореи Ким Чен Ын сделал заявление о необходимости наличия ядерного оружия в стране.

Также сообщалось, что Пхеньян сейчас не считает для себя возможным провести денуклеаризацию, однако это не означает, что в будущем это никогда не будет сделано.

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