Норвегия запретила высадку с круизных лайнеров в своих портах

Такая мера была введена после того, как на одном из круизных лайнеров обнаружили более 40 инфицированных коронавирусом.

Власти Норвегии запретили останавливаться в портах страны лайнерам, на борту которых более сотни пассажиров. Запрет будет действовать как минимум в течение двух недель, сообщает DW.

При этом ограничение не будет касаться международных и внутренних паромов.

Это решение было принято после вспышки коронавируса на борту круизного лайнера MS Roald Amundsen компании Hurtigruten, где инфицировалось не менее пяти пассажиров и 36 членов экипажа. Сейчас они находятся в больнице города Тромсе, где также стоит лайнер.

Власти города призвали всех, кто находился на борту корабля и контактировал с пассажирами и членами экипажа, связаться с больницами.

В Министерстве здравоохранения страны предполагают, что вирус мог быть разнесен с лайнера в десятках городов и сел вдоль западного побережья Норвегии. В общем могли быть затронуты 69 населенных пунктов.

Напомним, в конце мая власти Норвегии заявили о бесполезности введения карантина.

Тем временем в Греции с августа разрешили возобновить круизы на крупных лайнерах.

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