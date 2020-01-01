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Норвегия запретила высадку с круизных лайнеров в своих портах

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Такая мера была введена после того, как на одном из круизных лайнеров обнаружили более 40 инфицированных коронавирусом.
Круизный лайнер MS Roald Amundsen
Круизный лайнер MS Roald Amundsen
dw.com

Власти Норвегии запретили останавливаться в портах страны лайнерам, на борту которых более сотни пассажиров. Запрет будет действовать как минимум в течение двух недель, сообщает DW.

При этом ограничение не будет касаться международных и внутренних паромов.

Это решение было принято после вспышки коронавируса на борту круизного лайнера MS Roald Amundsen компании Hurtigruten, где инфицировалось не менее пяти пассажиров и 36 членов экипажа. Сейчас они находятся в больнице города Тромсе, где также стоит лайнер.

Власти города призвали всех, кто находился на борту корабля и контактировал с пассажирами и членами экипажа, связаться с больницами.

В Министерстве здравоохранения страны предполагают, что вирус мог быть разнесен с лайнера в десятках городов и сел вдоль западного побережья Норвегии. В общем могли быть затронуты 69 населенных пунктов.

Напомним, в конце мая власти Норвегии заявили о бесполезности введения карантина.

Тем временем в Греции с августа разрешили возобновить круизы на крупных лайнерах.

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Теги: Норвегия, лайнер, карантин, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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