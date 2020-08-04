Тайфун Хагупит достиг Китая

Ночью буря обрушилась на побережье провинций Фуцзянь и Чжэнцзян. Из опасных районов эвакуированы около 16,5 тысяч человек.

Тайфун Хагупит ночью обрушился на побережье Китая в провинциях Фуцзянь и Чжэцзян. Об этом сообщает Синьхуа во вторник, 4 августа.

В частности, в провинции Фуцзянь из опасных районов эвакуированы около 16,5 тысяч человек. В то же время в Чжэцзяне закрыты для движения машин несколько скоростных автодорог.

Метеорологи передают, что в центре тайфуна скорость ветра достигает 13 баллов - 38 метров в секунду, начались ливни.

Напомним, что ранее Южную Корею накрыли сильнейшие ливни - есть погибшие и пропавшие без вести. Проливные дожди привели к наводнениям, разрушениям дорог и оползням. Далее ситуация будет только ухудшаться.

Также сообщалось, что на Багамах шторм Исаиас перерос в ураган. Максимальная скорость ветра урагана достигает 35,7 м/с. Исаиас движется на северо-запад со скоростью 8 м/c.

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