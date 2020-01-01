В Германии заявили о начале второй волны COVID-19

Число новых заражений в ФРГ последовательно увеличивается, хотя и не так резко, как во время первой волны в марте-апреле.

В Германии началась вторая волна коронавируса, о которой ранее предупреждали эксперты. Об этом во вторник, 4 августа заявила председатель объединения немецких врачей Marburger Bund Сузанне Йона, сообщает Augsburger Allgemeine.

"Мы уже переживаем вторую волну роста", - сказала Йона.

По ее словам, вторая волна более слабая по сравнению с первой в марте - апреле. Тем не менее, число новых заражений последовательно увеличивается.

"Тем самым растет опасность того, что мы упустим успехи, которые до сих пор были достигнуты в Германии", - предупредила эксперт.

Йона заверила, что германские клиники подготовлены ко второй волне коронавируса, поскольку она развивается постепенно.

Ранее сообщалось, что экономика Германии рухнула до 50-летнего минимума из-за карантина.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet