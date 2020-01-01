Экс-король Испании уже в Доминикане - СМИ

Подозреваемый в коррупции Хуан Карлос I уже находится в Доминиканской Республике, по данным СМИ.

Бывший король Испании Хуан Карлос I, который накануне объявил о решении покинуть Испанию, уже находится в Доминиканской Республике. Об этом во вторник, 4 августа, сообщает ABC.

Издание отмечает, что экс-глава государства еще в выходные отправился в Галисию, откуда добрался до Порту, а затем сел на самолет до Доминиканской Республики. Вероятнее всего, Хуан Карлос I принял одно из многочисленных приглашений его друзей.

В то же время, журналисты не знают, станет ли эта страна его конечным пунктом назначения.

В свою очередь португальский телеканал TVI заверяет, что Хуан Карлос I находится в населенном пункте Эшторил, где он прожил часть своего детства. Газета El Confidencial не исключает, что экс-глава государства мог отправиться в Италию или во Францию. При этом официально о том, куда мог уехать Хуан Карлос I, не сообщается.

Накануне стало известно, что бывший король Испании Хуан Карлос I покидает страну. Об этом бывший монарх сообщил своему сыну.

Напомним, в июне экс-короля Испании Хуана Карлоса I заподозрили в коррупции при строительстве высокоскоростной железной дороги.

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