В США опубликовали полное видео ареста Джорджа Флойда

Американские СМИ опубликовали видеозапись из нагрудной камеры полицейского, который производил резонансное задержание темнокожего мужчины, .

Опубликована видеозапись, сделанная полицейскими Миннеаполиса во время ареста Джорджа Флойда 25 мая, после которого задержанный скончался. Видео опубликовало издание Daily Mail.

На видео зафиксирован момент задержания Флойда. На кадрах ролика видно, как один из полицейских направил пистолет в голову мужчины, затем его вытаскивают из авто и надевают наручники. После чего полицейские пытаются посадить задержанного на заднее сиденье авто полиции.

Все это время Флойд кричит, плачет, просит не стрелять в него. В авто он говорит, что ему нечем дышать.

Внимание, на видео присутствуют сцены жестокости!

Напомним, после ареста Джордж Флойд скончался в больнице, что стало причиной вспыхнувших массовых протестов, сопровождающихся беспорядками и столкновениями с полицией.

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