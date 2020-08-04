В Беларуси готовят сборы военнообязанных

Ранее в сети появилась информация о том, что жители Витебской обалсти получают "мобилизационные" повестки.

В Минобороны Беларуси заверили, что сборы плановые zorkanews.by

В Беларуси 11 августа начнутся плановые сборы военнообязанных, сообщила во вторник, 4 августа, представитель Минобороны страны Наталья Гаврусик, пишут РИА Новости.

Таким образом она подтвердила информацию телеграмм-каналов о том, что жители Витебской области получают повестки.

"Подготовка военнообученного резерва на военных сборах - это процесс, который в Вооруженных силах идет непрерывно. Военнообязанные постоянно призываются на сборы разной продолжительности в течение года. Такие сборы проходят и в августе", - сказала Гаврусик.

"Не стоит забывать, что получение повестки не обязательно означает призыв на сборы. Уточнение документов, данных военнообязанных, мобилизационных предписаний — это текущая работа в военкоматов", - подчеркнула представитель Минобороны.

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