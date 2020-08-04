Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Беларуси готовят сборы военнообязанных

Комментариев: 0
Ранее в сети появилась информация о том, что жители Витебской обалсти получают "мобилизационные" повестки.
В Минобороны Беларуси заверили, что сборы плановые
В Минобороны Беларуси заверили, что сборы плановые
zorkanews.by
В Беларуси 11 августа начнутся плановые сборы военнообязанных, сообщила во вторник, 4 августа, представитель Минобороны страны Наталья Гаврусик, пишут РИА Новости.
 
Таким образом она подтвердила информацию телеграмм-каналов о том, что жители Витебской области получают повестки.
 
"Подготовка военнообученного резерва на военных сборах - это процесс, который в Вооруженных силах идет непрерывно. Военнообязанные постоянно призываются на сборы разной продолжительности в течение года. Такие сборы проходят и в августе", - сказала Гаврусик. 
 
 
"Не стоит забывать, что получение повестки не обязательно означает призыв на сборы. Уточнение документов, данных военнообязанных, мобилизационных предписаний — это текущая работа в военкоматов", - подчеркнула представитель Минобороны.
 
Отметим, сегодня в Беларуси началось досрочное голосование на выборах президента. Сам плебисцит состоится 9 августа.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Выборы, Беларусь, военные, сборы, мобилизация
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь