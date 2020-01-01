Трамп рассказал о наибольшей ошибке США

Американский лидер считает, что единственной крупной ошибкой страны было военное вмешательство в конфликты на Ближнем Востоке.

Президент США Дональд Трамп считает отправку войск на Ближний Восток самой большой ошибкой в истории Соединенных Штатов. Об этом он сказал в понедельник, 3 августа, в интервью порталу Axios.

По его словам, решение отправить войска на Ближний Восток и втягиваться в конфликты в том регионе было величайшей ошибкой в истории страны.

При этом Трамп заявил о своих достижениях в этой сфере на фоне своих предшественников на посту президента.

"Мы ликвидировали ИГИЛ … 100% этого халифата… Мы "убрали" Сулеймани, Аль-Багдади… Я сделал много всего того, чего не делали другие президенты. Им вообще никогда не стоило приходить на Ближний Восток", - заявил Трамп, отметив, что это стало единственной крупной ошибкой США.

Напомним, в ежегодном послании к Конгрессу 4 февраля Трамп заявил, что намерен положить конец самой продолжительной войне Америки и вывести войска из Афганистана.

Осенью прошлого года Трамп вывел войска США из Сирии. Теперь защищать курдов и сражаться за землю с Турцией должен президент Сирии, считает Трамп.

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