В Тихом океане спасли людей благодаря надписи SOS на песке

Австралийский вертолет приземлился на маленьком острове Микронезии для спасения трех мужчин, которые на песке написали слово SOS.

В Тихом океане удалось спасти трех человек из необитаемого острова благодаря надписи SOS на берегу острова. Об этом сообщает CNN.

Мужчины на прошлой неделе отправились на катере в 42-километровое путешествие из Пулувата к атоллам Пулап в Микронезии.

Мужчины сбились с курса и у них закончилось топливо, поэтому они пришвартовались на крошечном необитаемом острове Ликелот. Когда мужчины не прибыли в пункт назначения, на их поиски отправили спасателей. Через три часа поисков из самолета ВВС США заметили надпись на песке.

"Внизу мы увидели остров, надпись SOS и лодку прямо рядом с ней на пляже. Оттуда мы позвонили в ВМС Австралии, потому что у них было два вертолета поблизости, которые могли приземлиться на острове", - сообщил пилот.

Позже вертолет успешно сел на пляже, доставив пищу и воду.

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