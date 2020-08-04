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Украинец в Польше разгуливал по пляжу с ножом и пугал отдыхающих

Комментариев: 1
Мужчина ходил по пляжу и пугал отдыхающих ножом в окровавленной одежде. Полиция доставила его в изолятор.
Украинца забрали в изолятор
Украинца забрали в изолятор
trazmiejska.waw.pl
 
В Польше задержали украинца, который 31 июля в окровавленной одежде ходил по пляжу с ножом и пугал отдыхающих.  Об этом сообщает пресс-служба полиции Варшавы.
 
Инцидент произошел в районе Национального стадиона на пляже Понятувка. Очевидцы сообщили правоохранителям, что мужчина в окровавленной одежде разгуливает по пляжу, размахивая ножом.
 
"Офицеры нашли этого человека, когда он общался с людьми, отдыхающими на пляже. После того, как у него забрали нож, забрали с пляжа и поместили в транспортный отсек полицейской машины, вызвали скорую помощь", - сообщили в полиции.
 
У мужчины выявили в крови алкоголь - 1,9 промилле (0,85 мг/л). 35-летний гражданин Украины был доставлен в изолятор.
 
 
Как сообщалось, недавно в Польше правоохранители задержали двух граждан Украины, подозреваемых в нескольких кражах на строительной площадке.
 
Также Корреспондент писал, что в Варшаве задержали шестерых украинцев, которых подозревают в краже посылок с ценными вещами.
 

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Теги: Польша, полиция, Варшава, задержание
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ldferwws    04.08.2020, 12:50
Оценка:  -19
ldferwws
Никогда не будет наша охреНэнька в числе цивилизованных стран.Не тот менталитет.
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