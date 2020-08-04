Украинец в Польше разгуливал по пляжу с ножом и пугал отдыхающих

Мужчина ходил по пляжу и пугал отдыхающих ножом в окровавленной одежде. Полиция доставила его в изолятор.

В Польше задержали украинца, который 31 июля в окровавленной одежде ходил по пляжу с ножом и пугал отдыхающих. Об этом сообщает пресс-служба полиции Варшавы.

Инцидент произошел в районе Национального стадиона на пляже Понятувка. Очевидцы сообщили правоохранителям, что мужчина в окровавленной одежде разгуливает по пляжу, размахивая ножом.

"Офицеры нашли этого человека, когда он общался с людьми, отдыхающими на пляже. После того, как у него забрали нож, забрали с пляжа и поместили в транспортный отсек полицейской машины, вызвали скорую помощь", - сообщили в полиции.

У мужчины выявили в крови алкоголь - 1,9 промилле (0,85 мг/л). 35-летний гражданин Украины был доставлен в изолятор.

Также Корреспондент писал, что в Варшаве задержали шестерых украинцев, которых подозревают в краже посылок с ценными вещами.

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