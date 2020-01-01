В ООН заявили о катастрофическом влиянии пандемии на образование

Из-за коронавируса обучение было приостановлено в 160 государствах, около миллиарда учащихся не получили знания в полной мере.

ООН заявила о "катастрофе поколений" из-за влияния коронавируса на образование в мире АР (архив)

По меньшей мере 40 миллионов детей не смогли получить необходимые знания в "критически важный дошкольный возраст" из-за пандемии. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш, передает Радио Свобода во вторник, 4 августа.

В связи со сложившейся ситуацией миру грозит "катастрофа поколений". Карантин повлиял на образовательный процесс в 160 странах, а из-за закрытия учебных заведений около миллиарда учащихся не смогли получить знания в полной мере.

Гутерриш добавил, что из-за угрозы "катастрофы поколений" возобновление нормального процесса обучения должно стать первоочередной задачей.

"Сейчас - определяющий момент для детей и молодежи мира. Решения, которые сейчас принимают правительства, будут иметь длительное воздействие на сотни миллионов молодых людей и перспективы развития стран на следующие десятилетия", - подчеркнул он и уточнил, что консультации с родителями и педагогами должны стать основополагающими в решении этого вопроса.

Напомним, что ранее ООН призвала ввести базовый доход из-за пандемии. Базовый доход для самых бедных в развивающихся странах поможет замедлить распространение коронавируса, считают в организации.

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