На побережье США обрушился ураган Исайяс

Тропический шторм в Атлантическом океане усилился до урагана и достиг побережья американского штата Северная Каролина.

В США ураган первой категории Исайяс дошел до побережья штата Северная Каролина и обрушился на жилые кварталы Оушн-Айл-Бич. Об этом сообщает Bloomberg.

Местные жители до начала шторма закрыли прибрежные магазины и рестораны, отдыхающие покинули пляжи.

Сейчас ураган движется на северо-восток США со скоростью около 35 км/ч. Президент США Дональд Трамп назвал ураган Исайяс "очень серьезным".

Напомним, в Атлантическом океане тропический шторм Исайяс усилился вблизи берегов Багамских островов и перерос в ураган.

Ранее сообщалось, что тайфун Хагупит ночью обрушился на побережье Китая в провинциях Фуцзянь и Чжэцзян.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet