Учителя в США вышли на митинг против возобновления работы школ

Из-за эпидемии коронавируса в стране возвращаться к учебе в сентябре может быть опасно, считают педагоги.

В США волна протестов учителей - преподаватели выступают за дистанционное обучение и против открытия школ в сентябре. Об этом сказано в сюжете ТСН во вторник, 4 августа.

Учитывая эпидемическую ситуацию в США, возвращаться к привычному режиму обучения может быть опасно, считают учителя. К тому же профсоюзы учителей требуют, чтобы власти американских мегаполисов обеспечили учащихся и педагогов скоростным интернетом и техническими средствами для дистанционных уроков.

Сейчас в США выявлено свыше 4 миллионов 800 тысяч заражений, это самый высокий показатель в мире. Всего в мире более 18 миллионов случаев коронавируса.

Напомним, что ранее в ООН заявили о катастрофическом влиянии пандемии на образование. Из-за коронавируса обучение было приостановлено в 160 государствах, около миллиарда учащихся не получили знания в полной мере.

Также сообщалось, Трамп считает, что пандемия в США отступает. Американский лидер призвал граждан носить маски, мыть руки и соблюдать социальную дистанцию, а также беречь пожилых людей.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet