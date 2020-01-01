Лукашенко заявил об еще одном отряде боевиков

В Беларусь переброшен еще один отряд иностранцев, которые выжидают, заявляет президент страны.

Лукашенко выступил с посланием народу и парламенту Скриншот из видео

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что у него есть информация об еще одном отряде иностранцев, заброшенном в страну. Об этом он сказал в послании народу и парламенту во вторник, 4 августа.

При этом он акцентировал, что задержанные ранее под Минском россияне были направлены специально в Беларусь и у них была команда "ждать".

Также Лукашенко призвал российскую сторону "прекратить врать" о ситуации с задержанными россиянами.

"Это очень опасный и сильный сигнал и все это вранье про Стамбул, Венесуэлу, Африку и Ливию, эти люди дали показания и были направлены специально в Беларусь, команда была ждать", - заявил он.

По словам президента, на дестабилизацию ситуации в Беларуси брошены миллиардные ресурсы.

Также Лукашенко заявил, что на Беларуси решили отработать новые технологии "цветных революций", но "не выйдет". И подчеркнул, что если будут попытки дестабилизировать обстановку в Беларуси, то "до Владивостока будет тяжело".

В связи с этим глава государства отметил, что Беларусь исчерпала лимит революций еще в прошлом веке. Он заявил, что не допустит передела собственности в стране. Он также подчеркнул, что для Белоруссии не приемлема идея приватизации сельскохозяйственных земель. "Мы будем использовать разные варианты, но никогда не пойдем на приватизацию земель сельскохозяйственного назначения. В этом просто нет никакой необходимости. Любому желающему предлагается аренда. Иди, работай. А резать землю на куски и раздавать отдельным дельцам за бесценок никто не даст, - подчеркнул Лукашенко. - Посмотрите на Украину с их земельным законом. Зачем нам повторять чужие ошибки, порождать нелегальный рынок земли и растить криминал?". Напомним, власти Беларуси сообщили о задержании в ночь на 29 июля 33 граждан РФ, которых в Минске называют сотрудниками иностранной частной военной компании. По последним данным, их подозревают в подготовке массовых беспорядков. Белорусские силовики утверждали, что в целом в страну переброшено 200 боевиков. В России настаивают, что задержанные находились в Беларуси транзитом и требуют их освободить.

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