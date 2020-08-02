В самолете на Ибицу произошла драка из-за масок
В самолете авиакомпании KLM во время рейса на Ибицу началась драка после отказа двоих пассажиров надеть маски. Видео драки очевидцы опубликовали в соцсетях.
Инцидент произошел после вылета из Амстердама в минувшую пятницу. На кадрах ролика видно, что во время драки одного из пассажиров прижали коленями к полу.
Оба мужчины были позже задержаны испанской полицией по прибытии на Ибицу. Ношение масок является обязательным на рейсах KLM и в аэропортах Нидерландов.
“Stoppen nu, er zijn kinderen hiero!”Knokpartij op @klm vlucht naar Ibiza. Dronken passagier weigert mondkapje te dragen— The Mic High Club Luchtvaart Podcast (@MicHighClub) August 2, 2020
Panic and violent brawl! Unruly passenger on board KLM flight,he refused to wear face mask #incident #klm #avgeek #aviation #planespotting @KLM_press pic.twitter.com/RPM0g1Kqh9
Ранее сообщалось, что во Львове произошла драка с участием пенсионера, которая началась в общественном транспорте. Замечание пенсионера молодому пассажиру о необходимости ношения маски в транспорте переросло в драку.
Также сообщалось, что во Франции группа разъяренных пассажиров, которых водитель отказался впускать в транспорт без средств индивидуальной защиты, забила его до такого состояния, при котором у него диагностировали смерть мозга.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet