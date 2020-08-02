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В самолете на Ибицу произошла драка из-за масок

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Пассажиры рейса набросились на двух мужчин, которые отказались надевать маски. Испанская полиция задержала пассажиров без масок.

В самолете авиакомпании KLM во время рейса на Ибицу началась драка после отказа двоих пассажиров надеть маски. Видео драки очевидцы опубликовали в соцсетях.

Инцидент произошел после вылета из Амстердама в минувшую пятницу. На кадрах ролика видно, что во время драки одного из пассажиров прижали коленями к полу.

Оба мужчины были позже задержаны испанской полицией по прибытии на Ибицу. Ношение масок является обязательным на рейсах KLM и в аэропортах Нидерландов. 

Ранее сообщалось, что во Львове произошла драка с участием пенсионера, которая началась в общественном транспорте. Замечание пенсионера молодому пассажиру о необходимости ношения маски в транспорте переросло в драку.

Также сообщалось, что во Франции группа разъяренных пассажиров, которых водитель отказался впускать в транспорт без средств индивидуальной защиты, забила его до такого состояния, при котором у него диагностировали смерть мозга.

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Теги: самолет, видео, драка, маски, Коронавирус, Ибица
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Источник: korrespondent.net

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