В Польше установлен новый антирекорд по COVID

Министр здравоохранения Лукаш Шумовский не считает ситуацию критичной, поскольку инфекция живет в отдельных очагах.

В Польше зафиксировали очередной антирекорд по заболеваемстью коронавирусом с начала пандемии. Об этом свидетельствуют новые данные Министерства здравоохранения Польши.

За последние 24 часа заболели еще 680 человек. Предыдущий "антирекорд" составлял 658 заражений в эту субботу.

Больше всего новых случаев - в Силезском воеводстве (222), следующие в списке - Великопольское и Малопольское с 94 и 88 случаями соответственно. В остальных новых больных - менее 50.

Общее количество подтвержденных случаев коронавируса в стране выросло до 48 149. Из них 1738 больных умерли, 35 056 - выздоровели.

Министр здравоохранения Лукаш Шумовский еще в субботу отмечал, что следует ожидать значительного количества заражений и что большая часть из них связаны с шестью очагами.

"Это три шахты и три предприятия... поэтому количество заражений будет расти. Следующие несколько дней будет по 500-600 заражений ежедневно", - сказал он.

В то же время министр отметил, что ситуация пока не является тревожной.

"Если бы была ситуация, когда мы сегодня имеем 600 случаев, завтра 800, еще через день - 1000, а через неделю - 2000, тогда был бы повод для серьезного беспокойства", - сказал Шумовский.

Отметим, что из-за роста количества заражений в течение последней недели Польша рискует перейти в "красный список" соседней Литвы. Его пересматривают каждую пятницу.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet