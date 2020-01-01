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В Польше установлен новый антирекорд по COVID

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Министр здравоохранения Лукаш Шумовский не считает ситуацию критичной, поскольку инфекция живет в отдельных очагах.
В стране антирекорд по числу больных
В стране антирекорд по числу больных
Getty Images
 
В Польше зафиксировали очередной антирекорд по заболеваемстью коронавирусом с начала пандемии. Об этом свидетельствуют новые данные Министерства здравоохранения Польши.
 
 
За последние 24 часа заболели еще 680 человек. Предыдущий "антирекорд" составлял 658 заражений в эту субботу.
 
Больше всего новых случаев - в Силезском воеводстве (222), следующие в списке - Великопольское и Малопольское с 94 и 88 случаями соответственно. В остальных новых больных - менее 50.
 
Общее количество подтвержденных случаев коронавируса в стране выросло до 48 149. Из них 1738 больных умерли, 35 056 - выздоровели.
 
Министр здравоохранения Лукаш Шумовский еще в субботу отмечал, что следует ожидать значительного количества заражений и что большая часть из них связаны с шестью очагами.
 
"Это три шахты и три предприятия... поэтому количество заражений будет расти. Следующие несколько дней будет по 500-600 заражений ежедневно", - сказал он.
 
В то же время министр отметил, что ситуация пока не является тревожной.
 
"Если бы была ситуация, когда мы сегодня имеем 600 случаев, завтра 800, еще через день - 1000, а через неделю - 2000, тогда был бы повод для серьезного беспокойства", -   сказал Шумовский.
 
Отметим, что из-за роста количества заражений в течение последней недели Польша рискует перейти в "красный список" соседней Литвы. Его пересматривают каждую пятницу.
 
Также Корреспондент писал, что 29 июля в Польше также был установлен рекорд по заболеваемости. Тогда выявили  615 случаев инфекции.
 
 

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Теги: Польша, пандемия, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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