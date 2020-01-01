В Берлине неизвестные напали на банк

Трое злоумышленников попытались на автомобиле въехать в отделение банка. Один из охранников был ранен.

На отделение одного из банков в Берлине во вторник, 4 августа, напали неизвестные. На месте были слышны выстрелы, сообщила газета Bild.

Отмечается, что инцидент произошел в районе Вильмерсдорф около 09:30. Нападавшие попытались на автомобиле въехать в банк. При этом один из охранников получил огнестрельное ранение и был госпитализирован.

По предварительной информации, нападавших было трое. Они подожгли машину, на которой совершили набег, и скрылись с места ЧП.

Полиция Берлина в Twitter подтвердила нападение и призвала объезжать район.

Что стало добычей злоумышленников, пока не сообщается. Полиция отрабатывает все версии случившегося.

Напомним, накануне в Киеве поступило сообщение о захвате заложников в банке. Неизвестный зашел в отделение банка в центре города, заявил, что у него есть бомба и попросил вызвать полицию. Позже стало известно, что захватчик отделения банка в Киеве задержан. Захвативший здание узбек спустя почти три часа вышел из отделения и был задержан спецназом.

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