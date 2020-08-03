В США упали три воздушных шара, 12 пострадавших

Три воздушных шара с туристами упали в штате Вайоминг. Предварительной причиной называют неблагоприятные погодные условия.

Один из шаров упал на поле edition.cnn.com

Сразу три воздушных шара с туристами упали в американском штате Вайоминг, в результате чего пострадали десятки людей. Об этом во вторник, 4 августа, сообщает CNN.

Отмечается, что всего на воздушных шарах находилось 36 человек, из них после падения были госпитализированы 12 человек.

По его словам, местные власти получили звонок после 8:00 по местному времени, когда вблизи городка Тетон-Вилледж упали три экскурсионных воздушных шара.

Предварительной причиной падения шаров называют неблагоприятные погодные условия. Пилоты аэростатов могли потерять управление из-за неожиданного сильного ветра.

Расследование инцидента продолжается.

Ранее в Египте воздушный шар с туристами унесло в горы. В корзине находилось 11 человек.

А в Германии воздушный шар налетел на ЛЭП, спасение пассажиров длилось более пяти часов.

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