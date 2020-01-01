Нападение на украинскую модель в Турции: хозяин пляжа заявил о клевете
Хозяин пляжа Momo в Турции Бурак Бешер, где избили украинскую топ-модель Дарью Кирилюк, обвинил девушку в клевете. Об этом во вторник, 4 июля, сообщает Haberler.
Бешер отрицает участие в конфликте охранников пляжа.
По его словам, драка произошел между двумя компаниями, однако гостей и охранников среди них не было. Кроме того, Бешер заявил, что намерен защищаться в суде.
"Мы будем использовать средства правовой защиты", – подытожил бизнесмен.
Напомним, Дарья Кирилюк отдыхала на пляже в Турции вместе со своим парнем и компанией друзей. По ее словам, в тот вечер на них напала служба безопасности Momo. Пострадали четыре девушки и парни. Девушка заявила, что они предоставили полиции подробные отчеты.
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