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Нападение на украинскую модель в Турции: хозяин пляжа заявил о клевете

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По версии владельца пляжа, ни охранники, ни гости не принимали участия в конфликте. Он пообещал обратиться в суд.
Владелец пляжа и избитая модель
Владелец пляжа и избитая модель
haberler.com

Хозяин пляжа Momo в Турции Бурак Бешер, где избили украинскую топ-модель Дарью Кирилюк, обвинил девушку в клевете. Об этом во вторник, 4 июля, сообщает Haberler.

Бешер отрицает участие в конфликте охранников пляжа.

По его словам, драка произошел между двумя компаниями, однако гостей и охранников среди них не было. Кроме того, Бешер заявил, что намерен защищаться в суде.

"Мы будем использовать средства правовой защиты", – подытожил бизнесмен.

Напомним, Дарья Кирилюк отдыхала на пляже в Турции вместе со своим парнем и компанией друзей. По ее словам, в тот вечер на них напала служба безопасности Momo. Пострадали четыре девушки и парни. Девушка заявила, что они предоставили полиции подробные отчеты.

Также сообщалось, что в ночь на 1 августа в поезде Киев-Мариуполь уголовник пытался изнасиловать женщину. Его задержали. А Укрзализныця пообещала уволить сотрудников.

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Теги: Турция, модель, Пляж, избиение, нападение
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Источник: korrespondent.net

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