Отказ от жесткого карантина дал результат - Bloomberg

Падение экономики Швеции, отказавшейся от жестких ограничений, оказалось значительно ниже, чем в других странах.

Решение властей Швеции отказаться от жестких ограничений в пандемию коронавируса дало результат. По итогам второго квартала экономика страны снизится на 7%, что значительно меньше, чем ожидали эксперты, пишет Bloomberg.

Также падение экономики в Швеции значительно ниже, чем в США и еврозоне.

"Экономика Швеции не осталась невредимой, несмотря на легкие карантинные ограничения, но мы считаем, что падение ВВП во втором квартале, вероятно, будет на треть меньше того, что наблюдалось в еврозоне", - заявил эксперт Capital Economics Дэвид Оксли.

При этом отказа от жестких карантинных ограничений привел к одному из самых высоких показателей смертности в мире - 56,4 на 100 тысяч человек, и неясно, будет ли шведская экономика развиваться намного лучше, чем в соседних Дании и Норвегии, которые изначально ввели строгие ограничения и добились значительного снижения смертности.

"Мы не знаем, как вирусная стратегия повлияет на экономику в долгосрочной перспективе. Наши скандинавские соседи ввели жесткие меры, но могут быстрее нормализовать ситуацию", - прокомментировал эксперт Nordea Торбьерн Исакссон.

Ранее сообщалось, что главный санврач Швеции заявил о "полной ошибке" ВОЗ. По его словам, рост числа случаев выявления коронавируса объясняется ростом количества проводимых тестов.



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