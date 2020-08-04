В Беларуси начались учения авиации и войск ПВО

Белорусские военные летчики будут отрабатывать посадку на аэродромный участок дороги трассы М1 Минск - Брест.

В Беларуси активизировались военные после задержания "вагнеровцев" mil.by

В Беларуси во вторник, 4 августа, стартовал первый этап оперативно-тактического учения с ВВС и войсками ПВО, сообщила пресс-служба Минобороны страны.

"Будет отработана посадка самолетов МиГ-29, Су-25, Як-130, Л-39 на заранее подготовленный аэродромный участок дороги автомобильной трассы М1 Минск - Брест. После посадки самолеты вылетят на полигон Ружаны и нанесут авиационный удар по наземным целям", - говорится в сообщении.

Основной целью данного этапа учения является отработка вопросов использования участков автомобильных дорог в качестве запасных аэродромов и аэродромов рассредоточения авиации, подготовка летного состава к выполнению полетов с аэродромных участков дорог.

Отмечается, что в 2016 году белорусские летчики впервые на постсоветском пространстве ночью посадили на АУД штурмовик Су-25.

Ранее стало известно, что сразу после президентских выборов в Беларуси 11 августа начнутся плановые сборы военнообязанных.

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