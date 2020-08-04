В США на вечеринке произошла стрельба

Один человек был убит, еще двое получили тяжелые ранения при стрельбе в Лос-Анджелесе. Один человек получил травму во время бегства.

В Лос-Анджелесе, США, четыре человека пострадали в результате стрельбы на вечеринке. Об этом сообщил телеканал CBS Los Angeles.

На вечеринке в особняке на Малхолланд-драйв присутствовали несколько сотен человек. Очевидец сообщил, что стрельба началась после того, как "много крупных игроков играли в азартные игры".

"Вошла кучка гангстеров, ограбила всех и начала всех расстреливать. Я спасал свою жизнь, это было безумие", - написал он в соцсети.

Все трое раненых были срочно отправлены в местную больницу, где один человек умер, а двое других находятся в критическом состоянии.

Четвертый человек получил травму, не связанную с огнестрельным оружием, во время бегства.

Ранее сообщалось, что на крупный торговый центр в Берлине совершено вооруженное нападение, в результате чего пострадали много людей.

Также сообщалось, что в столице Нидерландов прозвучали выстрелы возле отеля W Amsterdam в центре города.

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