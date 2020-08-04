Лукашенко устроили овацию во время обращения к народу

Во время обращения президента Беларуси к народу и парламенту зал аплодировал стоя почти три минуты.

Президенту Беларуси Александру Лукашенко во время его обращения к народу и парламенту аплодировали две с половиной минуты. Видео опубликовал Телеграм-канал Пул Первого.

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“Слова, после которых зал аплодировал президенту две с половиной минуты!“, - говорится в подписи к видео.

На кадрах ролика видно, как после слов о Беларуси, находившиеся в зале встали и начали аплодировать. Овации длились более двух с половиной минут.

Напомним, в Беларуси 4 августа началось досрочное голосование на президентских выборах. Оно продлится до 8 августа.

Ранее Лукашенко заявил, что у него есть информация об еще одном отряде иностранцев, заброшенном в страну.

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