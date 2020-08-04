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Лукашенко устроили овацию во время обращения к народу

Комментариев: 5
Во время обращения президента Беларуси к народу и парламенту зал аплодировал стоя почти три минуты.
Овации Лукашенко
Овации Лукашенко
кадр из видео

Президенту Беларуси Александру Лукашенко во время его обращения к народу и парламенту аплодировали две с половиной минуты. Видео опубликовал Телеграм-канал Пул Первого.

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“Слова, после которых зал аплодировал президенту две с половиной минуты!“, - говорится в подписи к видео.

На кадрах ролика видно, как после слов о Беларуси, находившиеся в зале встали и начали аплодировать. Овации длились более двух с половиной минут.

 

Напомним, в Беларуси 4 августа началось досрочное голосование на президентских выборах. Оно продлится до 8 августа.

Ранее Лукашенко заявил, что у него есть информация об еще одном отряде иностранцев, заброшенном в страну.

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Теги: Беларусь, Лукашенко, видео, обращение
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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Lyonya-Space    04.08.2020, 17:33
Оценка:  0
Lyonya-Space
Ватные минусёры, развлекаетесь, вы такие потешные!
Lyonya-Space    04.08.2020, 17:04
Оценка:  -3
Lyonya-Space
"Выступление товарища (...) зал встретил бурными аплодисментами, переростающими в овации!"
Где-то я это уже слышал.
Верной дорогой идёте товарищи!...
Architheory    04.08.2020, 17:09
Оценка:  0
Architheory
не самая плохая, надо сказать, дорога...
сергей11    04.08.2020, 17:51
Оценка:  0
сергей11
Вот только часто приходится о путинскую шпану спотыкаться..
Frenki-zol    04.08.2020, 17:21
Оценка:  -21
Frenki-zol
Лучшей, чем Украина!
Lyonya-Space    04.08.2020, 17:31
Оценка:  +1
Lyonya-Space
По такой дороге можно обогнать не только педерацию, но и империю ЫНов.
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