МИД РФ ответило на заявление Лукашенко по боевикам
В МИД России назвали спектаклем задержание в Беларуси российских граждан. Как заявила представитель ведомства Мария Захарова, их "вина ничем не доказана".
Комментируя сегодняшнее заявление президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что задержанные специально были направлены в страну и у них была команда "ждать", Захарова отметила, что в Минске прекрасно знают, что Москва задержанных в обиду не даст.
"Александр Григорьевич политик многоопытный, выборы проводит не первый раз. Прав в том, что братские отношения народов двух стран не подвержены конъюнктурным сиюминутным интересам, включая электоральные. Под ними прочный фундамент исторической близости и современного прагматического взаимодействия", - написала Захарова в Facebook.
Напомним, власти Беларуси сообщили о задержании в ночь на 29 июля 33 граждан РФ, которых в Минске называют сотрудниками иностранной частной военной компании. По последним данным, их подозревают в подготовке массовых беспорядков.
В России настаивают, что задержанные находились в Беларуси транзитом и требуют их освободить.
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