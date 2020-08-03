В Греции ввели дополнительный сбор с туристов-иностранцев

Приезжих обязали платить 20 евро, если они обращаются за медпомощью. Также дополнительные сборы будут взиматься за анализы крови и другие обследования.

Греция начала собирать 20 евро дополнительного сбора с иностранных туристов за медуслуги, которые получают приезжие. Об этом сообщает Greek Reporter во вторник, 4 августа.

Инициатива вводится впервые, так как ранее туристы не платили за медицинское обслуживание в Греции, за исключением случаев госпитализации.

Прежде медуслуги были полностью бесплатными, однако местный Минздрав установил плату в 20 евро с тех, кто обращается в медицинские центры, региональные поликлиники и больницы.

Также дополнительные сборы будут взиматься и с тех, кто нуждается в анализах крови и других типах обследований, в соответствии с тарифами, установленными национальной системой здравоохранения Греции. Новые сборы также распространяются на тех, кто проживает в Греции, но считается "непостоянными" резидентами страны.

Напомним, что с августа в Греции разрешили возобновить круизы. Круизным лайнерам позволят причаливать в портах Пирея, Родоса, Ираклио, Волоса, Корфу и Катаколо.

Также сообщалось, что в Греции крупнейший прирост заражений коронавирусом с апреля. Ранее в стране зафиксировали 110 новых случаев заболевания - это рекордная отметка с апреля.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet