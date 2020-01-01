В Эстонии хотят депортировать украинцев за нарушение карантина

Заробитчане, которые нарушают карантинные правила, должны быть высланы из страны, считает глава МИД Эстонии.

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу предлагает депортировать из страны украинских граждан, которые нарушают правило об обязательной 14-дневной самоизоляции. Об этом пишет “Европейская правда“ со ссылкой на эстонские СМИ.

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“Иностранцы, нарушившие закон, должны быть высланы, а наложенные штрафы следует взыскать“, - отметил Рейнсалу.

По словам министра, для того, чтобы количество подобных инцидентов не увеличивалось бы в геометрической прогрессии, государство должно иметь возможность контролировать и наказывать за нарушение существующих правил.

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Министр иностранных дел добавил, что существует не так много ограничений, которые защищают от вируса, поэтому относиться к ним следует со всей серьезностью.

В ходе проведенной Департаментом здоровья и Департаментом полиции и погранохраны совместной проверки выяснилось, что часть украинцев, прилетевших в Таллинн 21 июля спецрейсом для дальнейшей работы в Эстонии, нарушила правила самоизоляции.

Напомним, ранее сообщалось, что Эстония запретила авиарейсы из Украины через день после их открытия. Самолеты летали между Украиной и Эстонией всего один день.