В Италии начали демонтаж неработающей АЭС

Работникам компании предстоит демонтировать около 600 железобетонных блоков весом более двух тонн каждый.

После выполнения работ высота здания АЭС уменьшится с 53 до 38 метров Powermag.com

Демонтаж зданий, сооружений и оборудования первой итальянской атомной электростанции начался во вторник, 4 августа, в провинции Латина, в 60 км к югу от Рима. Об этом сообщил Агостино Ривьеччо, представитель государственной компании Sogin, которая занимается выполнением работ.

"Сегодня начинается основополагающий этап вывода из эксплуатации этой атомной станции", - сказал он. По словам представителя Sogin, работы должны завершиться в январе 2021 года.

Работникам компании предстоит демонтировать около 600 железобетонных блоков весом более двух тонн каждый. Они образуют герметичную оболочку, защищавшую ядерный реактор.

Работы будут проводиться на высоте около 50 метров. Демонтированные плиты планируется разделить на металл и бетон, которые после радиационного контроля пойдут на переработку.

После этого высота здания АЭС уменьшится с 53 до 38 метров.

АЭС в Латине с единственным газоохлаждаемым ядерным реактором стала первой действующей атомной станцией в Италии и была введена в эксплуатацию в 1963 году. АЭС в Латине прекратила работу в 1987 году.

Как сообщалось, в Эмиратах запустили первую в арабском мире АЭС. Мощность станции Барака после введения в строй всех четырех энергоблоков составит 5600 МВт.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet