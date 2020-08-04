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МИД Эстонии требует высылки украинских заробитчан

Комментариев: 1
По словам министра Рейнсалу, в ином случае количество нарушений карантина будет увеличиваться в геометрической прогрессии.
Нарушившим карантин украинцам грозит штраф и высылка из Эстонии
Нарушившим карантин украинцам грозит штраф и высылка из Эстонии
Getty Images
 
Украинские рабочие, проигнорировавшие требование самоизоляции в течение 14 дней, должны быть высланы из Эстонии. Об этом во вторник, 4 августа, заявил глава МИД страны Урмас Рейнсалу.
 
"Иностранцы, нарушившие закон, должны быть высланы, а наложенные штрафы следует взыскать. Государство должно иметь возможность контролировать и наказывать за нарушение существующих правил", - сказал он.
 
По словам министра, иначе количество подобных инцидентов будет увеличиваться в геометрической прогрессии.
 
Существует не так много ограничений, которые защищают от вируса, поэтому относиться к ним следует со всей серьезностью, отметил глава МИД Эстонии.
 
Ранее с призывом наказать нарушителей карантина выступил министр внутренних дел Март Хельме.
 
Власти Эстонии в ходе совместной проверки департамента здравоохранения, полиции и погранохраны выяснили, что часть украинцев, прилетевших в Таллинн 21 июля спецрейсом на работу в Эстонии, нарушила правила самоизоляции.
 
Как сообщалось, в Эстонии десятки тонн клубники пропали на полях из-за того, что ягоды попросту не было кому собирать из-за карантинных ограничений. Министр финансов Мартин Хельме заявил, что правительство все сделало правильно, запретив въезд заробитчанам.
 
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Теги: Трудовая миграция, Эстония, эпидемия, заробитчане, карантин, мигранты, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
althu    04.08.2020, 22:54
Оценка:  +1
althu
Украинцы они и в Эстонии украинцы-закон им нипочём
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