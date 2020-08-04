МИД Эстонии требует высылки украинских заробитчан

По словам министра Рейнсалу, в ином случае количество нарушений карантина будет увеличиваться в геометрической прогрессии.

Украинские рабочие, проигнорировавшие требование самоизоляции в течение 14 дней, должны быть высланы из Эстонии. Об этом во вторник, 4 августа, заявил глава МИД страны Урмас Рейнсалу.

"Иностранцы, нарушившие закон, должны быть высланы, а наложенные штрафы следует взыскать. Государство должно иметь возможность контролировать и наказывать за нарушение существующих правил", - сказал он.

По словам министра, иначе количество подобных инцидентов будет увеличиваться в геометрической прогрессии.

Существует не так много ограничений, которые защищают от вируса, поэтому относиться к ним следует со всей серьезностью, отметил глава МИД Эстонии.

Ранее с призывом наказать нарушителей карантина выступил министр внутренних дел Март Хельме.

Власти Эстонии в ходе совместной проверки департамента здравоохранения, полиции и погранохраны выяснили, что часть украинцев, прилетевших в Таллинн 21 июля спецрейсом на работу в Эстонии, нарушила правила самоизоляции.

Как сообщалось, в Эстонии десятки тонн клубники пропали на полях из-за того, что ягоды попросту не было кому собирать из-за карантинных ограничений. Министр финансов Мартин Хельме заявил, что правительство все сделало правильно, запретив въезд заробитчанам.