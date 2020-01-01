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СМИ назвали причину взрыва в Бейруте

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Первоначальная версия о взрыве склада с пиротехникой не соответствует действительности, заявил глава ливанской спецслужбы.
По последним данным, в результате взрыва погибли 12 человек
По последним данным, в результате взрыва погибли 12 человек
twitter.com/Official_mohnyc
 
Вероятной причиной взрыва в порту Бейрута стала детонация партии нитрата натрия, конфискованного на одном из судов более года назад. Об этом во вторник, 4 августа, сообщил ливанский телеканал LBCI.
 
 
Генеральный директор службы общей безопасности генерал-майор Аббас Ибрагим заявил, что взрыв был вызван взрывчатыми веществами, хранящимися на одном из складов порта.
 
Аббас отметил, что первоначальная версия о взрыве склада с пиротехникой не соответствует действительности. Он также заявил, что преждевременно говорить о теракте в порту Бейрута.
 
По последним данным, в результате взрыва погибли 12 человек, сотни получили ранения.
 
В свою очередь, телеканал Al Jazeera сообщил, что больницы в Бейруте переполнены пострадавшими от мощного взрыва.
 
В связи с нехваткой мест в столичных больницах раненые направляются в медицинские учреждения в окрестностях Бейрута, по распоряжению Минздрава.
 
Как сообщалось, в Бейруте произошел сильный взрыв. На кадрах видео виден сильный взрыв и большие клубы дыма.
 
Отметим, что в китайском городе Тяньцзинь12 августа 2015 года прогремели два взрыва общей мощностью 24 тонны в тротиловом эквиваленте. В результате взрыва погибли 114 человек, 70 человек пропали без вести, еще 698 человек оказались в больницах.
 
Руководители компании "Жуйхай", на складе которой в китайском городе Тяньцзинь прогремел мощный взрыв, были задержаны. 

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Теги: Ливан, взрыв, инцидент, Бейрут
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Источник: korrespondent.net

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