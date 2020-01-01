Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

От взрыва в Бейруте могли пострадать два украинских судна - соцсети

Комментариев: 0
От взрыва в порту могли пострадать пять судов, среди которых два прибывших из Украины - MERO STAR и RAOUF H.
Взрыв в бейрутском порту сравнили с ударом по Хиросиме
Взрыв в бейрутском порту сравнили с ударом по Хиросиме
twitter.com
 
Украинские грузовые суда MERO STAR и RAOUF находились недалеко от места взрыва в порту Бейрута. Об этом во вторник, 4 августа, сообщил соучредитель компании Tanker Trackers Самир Мадани в соцсети.
 
 
По его словам, на одном из судов, прибывших из Мариуполя, вероятно, было зерно. Оба суда, вероятно, пострадали от взрыва, отметил Мадани.
 
По данным сервиса MarineTraffic, от взрыва могли пострадать пять судов, среди которых два прибывших из Украины - MERO STAR и RAOUF H.
 
Как сообщалось, в Бейруте произошел сильный взрыв. На кадрах видео виден сильный взрыв и большие клубы дыма.
 
Телеканал Al Jazeera сообщил, что больницы в Бейруте переполнены пострадавшими от мощного взрыва.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Ливан, взрыв, инцидент, пострадавшие, Бейрут
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь