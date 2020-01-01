От взрыва в Бейруте могли пострадать два украинских судна - соцсети

От взрыва в порту могли пострадать пять судов, среди которых два прибывших из Украины - MERO STAR и RAOUF H.

Взрыв в бейрутском порту сравнили с ударом по Хиросиме twitter.com

Украинские грузовые суда MERO STAR и RAOUF находились недалеко от места взрыва в порту Бейрута. Об этом во вторник, 4 августа, сообщил соучредитель компании Tanker Trackers Самир Мадани в соцсети.

По его словам, на одном из судов, прибывших из Мариуполя, вероятно, было зерно. Оба суда, вероятно, пострадали от взрыва, отметил Мадани.

По данным сервиса MarineTraffic, от взрыва могли пострадать пять судов, среди которых два прибывших из Украины - MERO STAR и RAOUF H.

Как сообщалось, в Бейруте произошел сильный взрыв. На кадрах видео виден сильный взрыв и большие клубы дыма.

Телеканал Al Jazeera сообщил, что больницы в Бейруте переполнены пострадавшими от мощного взрыва.

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