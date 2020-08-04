Власти сообщили подробности взрыва в Бейруте

Глава МВД Ливана Мухаммед Фахми подтвердил, что в порту Бейрута взорвалась взрывоопасная аммиачная селитра.

Причиной мощного взрыва в порту Бейрута по предварительным данным стало короткое замыкание, вызвавшее пожар на складе с аммиачной селитрой, которая в результате сдетонировала. Об этом во вторник, 4 августа, сообщил телеканал Al Hadath.

Глава МВД Ливана Мухаммед Фахми подтвердил, что в порту Бейрута взорвалась взрывоопасная аммиачная селитра.

Как сообщили телеканалу Al Mayadeen в силовых структурах, сдетонировал контрабандный груз взрывоопасных веществ, конфискованный еще девять лет назад с одного из судов.

Все эти годы он хранился на складе в порту для дальнейшей переработки или уничтожения.

"Еще четыре месяца назад был подготовлен отчет о большой угрозе хранения в морской гавани такого груза взрывоопасных веществ", - отметил собеседник телеканала.

По данным ливанского Красного креста и полумесяца при взрыве в Бейруте пострадало более трех тысяч человек. Минздрав страны сообщил о 50 погибших.

#Beirut after the explosion. What a tragedy. It's too much to bear pic.twitter.com/28H4rAodpj — . (@beingsuryamadhv) August 4, 2020

Как сообщалось, в Бейруте произошел сильный взрыв. На кадрах видео виден сильный взрыв и большие клубы дыма. Отметим, что в китайском городе Тяньцзинь12 августа 2015 года прогремели два взрыва общей мощностью 24 тонны в тротиловом эквиваленте. В результате взрыва погибли 114 человек, 70 человек пропали без вести, еще 698 человек оказались в больницах. Руководители компании "Жуйхай", на складе которой в китайском городе Тяньцзинь прогремел мощный взрыв, были задержаны.

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