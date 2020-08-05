Ряд стран предложил помощь Ливану

Чрезвычайная ситуация в порту Бейрута стала катастрофой для страны, заявил премьер Ливана Хасан Диаб.

Страны ЕС, в частности Израиль, США, Великобритания, Катар, Турция и другие выразили готовность помочь Ливану в связи с взрывом в порту Бейрута. Об этом во вторник, 4 августа, сообщил телеканал Al Jazeera.

Так, свою помощь властям Ирана предложили Соединенные Штаты.

"Мы внимательно следим за сообщениями о взрыве в Бейруте. Мы готовы оказать любую возможную помощь", - отметили в пресс-службе Госдепартамента.

Далее эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани отдал во вторник распоряжение отправить партию полевых госпиталей в Ливан.

Также о предоставлении помощи заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в соцсети.

"Я выражаю братскую солидарность ливанцам после взрыва в Бейруте, в результате которого погибли много человек. Наша помощь уже на пути в Ливан", - подчеркнул он.

J’exprime ma solidarit'e fraternelle avec les Libanais apr`es l’explosion qui a fait tant de victimes et de d'eg^ats ce soir `a Beyrouth. La France se tient aux c^ot'es du Liban. Toujours. Des secours et moyens francais sont en cours d’acheminement sur place. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 4, 2020

В то же время Великобритания готова оказать Ливану любую необходимую помощь после взрыва в порту Бейрута, сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон в Twitter.

The pictures and videos from Beirut tonight are shocking. All of my thoughts and prayers are with those caught up in this terrible incident. The UK is ready to provide support in any way we can, including to those British nationals affected. — Boris Johnson (@BorisJohnson) August 4, 2020

Гуманитарную и медицинскую помощь, в том числе медицинское оборудование, Ливану предложил Израиль, который ранее заявлял о своей непричастности ко взрыву.

"По указанию главы МИД Габи Ашкенази и министра обороны Бени Ганца Израиль через международные каналы и каналы безопасности предложил гуманитарную медицинскую помощь правительству Ливана", - сообщила пресс-служба МИД страны.

В свою очередь лидеры ЕС выразили соболезнования семьям жертв взрыва в Бейруте и заявили о готовности помочь стране.

"Евросоюз выражает свою полную солидарность и поддержку семьям жертв, народу и ливанским властям в связи с жестокими взрывами в Бейруте", - сказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Отметим, власти Ливана назвали катастрофой для страны взрыв в порту Бейрута.

"Большая катастрофа настигла Ливан. Произошедшее не останется безнаказанным, виновные и ответственные за это люди понесут наказание", - заявил премьер Хасан Диаб.

Как сообщалось, в Бейруте произошел сильный взрыв. По данным ливанского Красного креста и полумесяца, пострадали более трех тысяч человек. Минздрав страны сообщил о 50 погибших.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet