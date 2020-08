Ряд стран предложил помощь Ливану

Страны ЕС, в частности Израиль, США, Великобритания, Катар, Турция и другие выразили готовность помочь Ливану в связи с взрывом в порту Бейрута. Об этом во вторник, 4 августа, сообщил телеканал Al Jazeera.

Так, свою помощь властям Ирана предложили Соединенные Штаты.

"Мы внимательно следим за сообщениями о взрыве в Бейруте. Мы готовы оказать любую возможную помощь", - отметили в пресс-службе Госдепартамента.

Далее эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани отдал во вторник распоряжение отправить партию полевых госпиталей в Ливан.

Также о предоставлении помощи заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в соцсети.

"Я выражаю братскую солидарность ливанцам после взрыва в Бейруте, в результате которого погибли много человек. Наша помощь уже на пути в Ливан", - подчеркнул он.

В то же время Великобритания готова оказать Ливану любую необходимую помощь после взрыва в порту Бейрута, сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон в Twitter.

The pictures and videos from Beirut tonight are shocking. All of my thoughts and prayers are with those caught up in this terrible incident. The UK is ready to provide support in any way we can, including to those British nationals affected.