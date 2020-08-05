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Ряд стран предложил помощь Ливану

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Чрезвычайная ситуация в порту Бейрута стала катастрофой для страны, заявил премьер Ливана Хасан Диаб.
Последствия взрыва в Бейруте
Последствия взрыва в Бейруте
twitter.com/saif_daniyal

Страны ЕС, в частности Израиль, США, Великобритания, Катар, Турция и другие выразили готовность помочь Ливану в связи с взрывом в порту Бейрута. Об этом во вторник, 4 августа, сообщил телеканал Al Jazeera.

Так, свою помощь властям Ирана предложили Соединенные Штаты.

"Мы внимательно следим за сообщениями о взрыве в Бейруте. Мы готовы оказать любую возможную помощь", - отметили в пресс-службе Госдепартамента.

Далее эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани отдал во вторник распоряжение отправить партию полевых госпиталей в Ливан.

Также о предоставлении помощи заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в соцсети.

"Я выражаю братскую солидарность ливанцам после взрыва в Бейруте, в результате которого погибли много человек. Наша помощь уже на пути в Ливан", - подчеркнул он.

В то же время Великобритания готова оказать Ливану любую необходимую помощь после взрыва в порту Бейрута, сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон в Twitter.

Гуманитарную и медицинскую помощь, в том числе медицинское оборудование, Ливану предложил Израиль, который ранее заявлял о своей непричастности ко взрыву.

"По указанию главы МИД Габи Ашкенази и министра обороны Бени Ганца Израиль через международные каналы и каналы безопасности предложил гуманитарную медицинскую помощь правительству Ливана", - сообщила пресс-служба МИД страны.

В свою очередь лидеры ЕС выразили соболезнования семьям жертв взрыва в Бейруте и заявили о готовности помочь стране.

"Евросоюз выражает свою полную солидарность и поддержку семьям жертв, народу и ливанским властям в связи с жестокими взрывами в Бейруте", - сказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Отметим, власти Ливана назвали катастрофой для страны взрыв в порту Бейрута.

"Большая катастрофа настигла Ливан. Произошедшее не останется безнаказанным, виновные и ответственные за это люди понесут наказание", - заявил премьер Хасан Диаб.

Как сообщалось, в Бейруте произошел сильный взрыв. По данным ливанского Красного креста и полумесяца, пострадали более трех тысяч человек. Минздрав страны сообщил о 50 погибших.

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Теги: США, Ливан, Израиль, Франция, катастрофа, взрыв, Великобритания, Катар, Бейрут
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Olia_Vov    05.08.2020, 01:05
Оценка:  0
Olia_Vov
Страны ЕС, в частности Израиль, США, Великобритания, Катар, Турция?
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