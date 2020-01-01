Взрыв в Бейруте сравнили с землетрясением в 4,5 балла

Отголоски взрыва в Ливане были слышны в столице Кипра - на расстоянии 241 км. В результате ЧП произошел "огромный выброс энергии".

Взрыв в столице Ливана сравнили с мощным землетрясением twitter.com/MailOnline

Иорданские сейсмологи взрыв в порту Бейрута по мощности сравнили с землетрясением силой 4,5 балла. Об этом во вторник, 4 августа, сообщило издание Al Ghad.

"Иорданская сейсмологическая обсерватория при министерстве энергетики и минеральных ресурсов королевства зарегистрировала взрыв в бейрутском порту, который по сейсмической мощности эквивалентен силе 4,5 по шкале Рихтера", - указано в сообщении.

В результате чрезвычайного происшествия произошел "огромный выброс энергии", заявил руководитель обсерватории Махмуда аль-Кариюти.

При этом, по данным газеты Cyprus Mail, момент взрыва был слышен даже в столице Кипра Никосии - на расстоянии 241 км.

Ранее взрыв в порту Бейрута губернатор столицы сравнил со взрывами в Хиросиме и Нагасаки.

Также власти Ливана заявили, что причиной инцидента, по предварительным данным, стало короткое замыкание, вызвавшее пожар на складе с аммиачной селитрой, которая в результате сдетонировала.

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