Власти Ливана объявили столицу зоной стихийного бедствия

Существует возможность введения чрезвычайного положения в Бейруте на две недели, заявил глава правительства.

В столице Ливана могут ввести чрезвычайное положение twitter.com/kimbudevran

Высший Совет обороны Ливана объявил столицу страны Бейрут районом стихийного бедствия после взрыва в порту. Об этом говорится в заявлении, опубликованном после экстренного заседания ведомства под председательством президента республики Мишеля Ауна, во вторник, 4 августа.

"Совет обороны принял решение о создании специальной комиссии по расследованию чрезвычайного происшествия, доклад которой должен быть подготовлен в течение ближайших пяти дней", - указано в сообщении.

При этом премьер-министр Хасан Диаб заявил, что существует возможность введения чрезвычайного положения в Бейруте на две недели.

Также глава правительства назвал неприемлемым то, что почти три тысячи тонн аммиачной селитры на складе в порту столицы хранились в течение шести лет без принятия необходимых мер предосторожности.

По последним данным МОЗ Ливана, в результате взрыва погибли не менее 73 человек, более 3,7 тысячи пострадали.

Напомним, в порту Бейрута прогремел мощный взрыв. Сейсмологи сравнили его с землетрясением магнитудой 4,5.

В связи с этим многие страны предложили помощь Ливану.

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