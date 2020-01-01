Трамп заявил об атаке в Бейруте

При этом власти Ливана информировали, что взрыв 2700 тонн селитры в порту столицы произошел во время сварочных работ.

Президент США Дональд Трамп назвал взрыв в порту Бейрута "чудовищной атакой". Об этом он заявил на брифинге в Белом доме во вторник, 4 августа.

"Я встречался с некоторыми из наших замечательных генералов. <...> Похоже, они думают, что это была атака. Это была какая-то бомба, да. Это похоже на чудовищную атаку", - отметил американский лидер.

Свое заявление Трамп сделал, несмотря на то, что предварительной причиной чрезвычайной ситуации в столице Ливии является взрыв 2700 тонн селитры во время сварочных работ в портовом складе.

Также глава Белого дома подтвердил готовность США помочь ливанскому народу.

"Соединенные Штаты готовы помочь Ливану. У нас очень хорошие отношения с народом Ливана. Мы будем там, чтобы помочь", - сказал Трамп журналистам.

Как сообщалось, после взрыва в порту Бейрута Высший Совет обороны Ливана объявил столицу районом стихийного бедствия.

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