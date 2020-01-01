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Google посвятил дудл защитной маске

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Американская компания напомнила пользователям о средствах защиты от коронавируса нового типа.
Google призывает носить маски, чтобы уберечься от заражения COVID-19
Google призывает носить маски, чтобы уберечься от заражения COVID-19
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Корпорация Google в среду, 5 августа, посвятила новый дудл защитной маске в связи с продолжающейся пандемией COVID-19.

"С его помощью мы хотим напомнить пользователям, что опасность еще не миновала, а простые правила - ношение маски и соблюдение социальной дистанции - помогут сохранить здоровье себе и окружающим", - указано в сообщении пресс-центра.

Также в компании подчеркнули, что, нажав на дудл, "пользователи смогут изучить самую важную информацию о профилактике COVID-19 из проверенных источников".

По последним данным, в мире подтверждено 18 591 077 случаев заражения коронавирусом, из которых 11 798 662 закончились выздоровлением пациентов, а 700 785 - смертью. Лидером по заражению и смертности являются США.

Ранее в апреле Google выпустил дудл с призывом оставаться дома, чтобы помочь остановить коронавирус.

Также компания посвящала свой дудл работникам общественного питания, которые в условиях пандемии COVID-19 продолжали выполнять свою работу, будучи особенно подверженными инфицированию.

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Теги: Google, антивирусная защита, маски, Коронавирус, дудл
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Источник: korrespondent.net

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