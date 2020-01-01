В центре Багдада упала ракета - СМИ
В центральном районе Багдада упала ракета, выпущенная из ЗРК Катюша. Об этом в среду, 5 августа, сообщил телеканал Al Hadath.
Отмечается, что снаряд упал недалеко от посольства США в "зеленой зоне" столицы Ирака, где расположены основные правительственные здания и иностранные дипломатические представительства.
О жертвах и пострадавших не сообщалось.
Как информировали СМИ, оборона посольства Соединенных Штатов ответила на ракетный обстрел.
Напомним, "зеленая зона" Багдада - хорошо укрепленный район в центре столицы Ирака - регулярно подвергается ракетным обстрелам.
Ранее в Багдаде возле посольства США упали две ракеты Катюша. Обошлось без жертв.
Также на севере Багдада подверглась ракетному обстрелу американская военная база. О возможных жертвах или материальном ущербе не сообщали.
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