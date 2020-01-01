В центре Багдада упала ракета - СМИ

Снаряд был выпущен по "зеленой зоне" иракской столицы. О жертвах и пострадавших информации нет.

В центральном районе Багдада упала ракета, выпущенная из ЗРК Катюша. Об этом в среду, 5 августа, сообщил телеканал Al Hadath.

Отмечается, что снаряд упал недалеко от посольства США в "зеленой зоне" столицы Ирака, где расположены основные правительственные здания и иностранные дипломатические представительства.

О жертвах и пострадавших не сообщалось.

Как информировали СМИ, оборона посольства Соединенных Штатов ответила на ракетный обстрел.

Напомним, "зеленая зона" Багдада - хорошо укрепленный район в центре столицы Ирака - регулярно подвергается ракетным обстрелам.

Ранее в Багдаде возле посольства США упали две ракеты Катюша. Обошлось без жертв.

Также на севере Багдада подверглась ракетному обстрелу американская военная база. О возможных жертвах или материальном ущербе не сообщали.

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