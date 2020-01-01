Взрыв в Бейруте: число жертв увеличилось

Спасатели продолжают извлекать тела из-под завалов обрушившихся зданий, многие люди пропали без вести.

Число погибших в результате мощного взрыва на складе в Бейруте достигло 78 человек, еще более четырех тысяч получили ранения. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera, ссылаясь на данные Минздрава Ливана.

В то же время власти страны готовятся, что количество жертв будет расти, поскольку спасатели продолжают извлекать тела из-под завалов обрушившихся зданий и многие люди считаются пропавшими без вести, указано в сообщении.

Президент страны Мишель Аун призвал правительство собраться на экстренное заседание в среду, чтобы объявить о введении в стране чрезвычайного положения на две недели, о чем ранее предупреждал премьер-министр Хасан Диаб.

Напомним, президент США Дональд Трамп назвал случившееся в Бейруте "чудовищной атакой", хотя предварительной причиной инцидента является взрыв 2700 тонн селитры во время сварочных работ.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet