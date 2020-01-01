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Власти Ливана озвучили версию взрыва в столице

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Сдетонировавшие в порту Бейрута 2750 тонн селитры равняются 1800 тонн тротила. Пожар в амбаре начался из-за искры.
В порту Бейрута произошел взрыв во время сварки в ангаре
В порту Бейрута произошел взрыв во время сварки в ангаре
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В Совете обороны Ливана выдвинули официальную версию чрезвычайной ситуации, случившейся в порту столицы. Об этом в среду, 5 августа, сообщил телеканал LBCI.

Взрыв в порту произошел во время сварки в ангаре, где с 2014 года сохраняли конфискованный нитрат амония, как указало оборонное ведомство страны.

Поскольку мастера чинили поломавшуюся дверь, из-за искры вспыхнули взрывчатые вещества, вследствие этого сдетонировали 2750 тонн селитры - эквивалент 1800 тонн тротила.

Как сообщалось, число погибших в результате взрыва достигло 78 человек, еще более четырех тысяч получили ранения.

Также МИД информировал, что информации о гражданах Украины, пострадавших во время взрыва в Бейруте, пока нет.

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Теги: Ливан, взрыв, жертвы, версии, Бейрут
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Источник: korrespondent.net

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