Число зараженной COVID-19 молодежи увеличилось втрое - ВОЗ

Молодые люди все реже придерживаются рекомендаций по поводу ношения масок и соблюдения социальной дистанции, считают в ВОЗ.

Молодые люди слишком беспечны в отношении пандемии Pixabay

Во Всемирной организации здравоохранения отметили, что за последние пять месяцев количество инфицированных COVID-19 молодых людей увеличилось втрое. Об этом во вторник, 4 августа, сообщило агентство Reuters.

Так, исследование шести миллионов случаев инфицирования COVID-19, проведенное сотрудниками ВОЗ из 24 февраля по 12 июля, показало, что процент людей в возрасте 15-24 года, больных коронавирусом, увеличился с 4,5 до 15.

Причиной этого в организации называют то, что молодые люди все менее придерживаются рекомендаций по поводу ношения масок и соблюдения социальной дистанции.

Также парни и девушки много времени проводят в ночных клубах, на пляже, в путешествиях, что и приводит к возрастанию риска заражения, сообщили в ВОЗ.

"Мы говорили об этом раньше и повторим еще раз: молодые люди не непобедимы", - заявил на прошлой неделе генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на брифинге в Женеве.

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Как сообщалось, в Европе наблюдается рост заболеваемости коронавирусом среди молодежи, заявил европейский региональный директор ВОЗ доктор Ханс Клюге.

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